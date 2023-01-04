التعليم العالي تنعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

الوكيل الاخباري- نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دولة الأستاذ الدكتور عبدالسلام المجالي. اضافة اعلان





وقالت "ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وجميع أعضاء مجلس التعليم العالي، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي وأسرة الوزارة وفاة دولة الأستاذ الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس مجلس أمناء جامعة العقبة للتكنولوجيا، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء الموافق 3 / 1 /2023، مستذكرين مناقب الفقيد واسهاماته الكبيرة، والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن في مختلف الميادين والمواقع التي عمل فيها على مستوى قطاع التعليم العالي خاصة، والدولة الأردنية عامة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

