أمين عام الخارجية تعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا

الوكيل الاخباري - قدمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفيرة لينا الحديد، اليوم، التعازي بضحايا الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية الشقيقتين.



وأكدت السفيرة الحديد خلال زيارتها اليوم لسفارتي الجمهوريتين الشقيقتين في عمان، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الأشقاء السوريين والأتراك بهذا المصاب الجلل، معربة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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