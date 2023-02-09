الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 06:58 م

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني

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الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وبحث الوزيران آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والثقافية منها، وأكدا أهمية انعقاد الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الأردنية الكازاخية المشتركة.

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