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الثلاثاء، 17-01-2023 05:10 م

فلسطين تدين اعتراض الاحتلال للسفير الأردني أثناء دخوله الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتراض شرطة الاحتلال الإسرائيلي للسفير الأردني غسان المجالي لدى دخوله المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات امتداد لمحاولات تكريس تدخلات الاحتلال غير القانونية في كل ما يتعلق بمسجد الأقصى المبارك وباحاته، وإجراءاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الأقصى.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الاحتلال بحق الأقصى هي تدخلات غير مشروعة واستفزازية، واعتداء على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وذلك في ظل الوصايا الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

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