أمين عام الشباب يتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بالزرقاء

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور اليوم الأربعاء، المرافق الشبابية والرياضية في محافظة الزرقاء خلال زيارته مدينة الأمير محمد للشباب.



واطلع الجبور خلال الزيارة على جاهزية ملعب المدينة لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتأكد من إجراءات سير الأمور الفنية واللوجستية والبرامجية بالشكل المطلوب والأمثل، مؤكداً ضرورة إنجاز وتجهيز كافة أعمال الصيانة لملعب المدينة الدولي وتجهيزه لاستقبال المباريات في أسرع وقت ممكن.

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