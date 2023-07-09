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الأحد، 09-07-2023 12:32 م

أمين عام سلطة المياه يستقبل وفد عراقي للاطلاع على التجربة الأردنية المائية

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الوكيل الإخباري- استقبل أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق وفد عراقي من عدة محافظات بمشاركة ممثلين عن التعاون الألماني  GIZ العراق برئاسة مدير التعاون الألماني / العراق كريستيان كروف هادن بحضور المساعد للصرف الصحي م. وائل الدويري ومدير إدارة التخطيط والإدارة PMU م. سلطان المشاقبة والمساعد للاعلام عمر سلامة  بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في إدارة المياه والصرف الصحي وسبل تعزيز التعاون المشترك لنقل الخبرات الأردنية الى الاشقاء في العراق .اضافة اعلان

 
وقال الامين العام ان الاردن يسعى على الدوام لتطوير الشراكة الفاعلة مع الاشقاء وبالتعاون مع كافة الجهات الدولية في هذا المجال خاصة دول الاتحاد الاوروبي وألمانيا مثمنا دور التعاون الألماني GIZ  في تقديم الدعم لمساعدة قطاع المياه على بناء وتعزيز القدرات في الادارة المتكاملة لمصادر المياه ، مبينا ان  سلطة المياه تعمل من خلال عدد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لمواجهة الضغوطات المتزايدة والتغييرات المناخية وتناقص المصادر المائية المتاحة .

واستعرض المهندس أبو رواق  تجربة ادارة قطاع المياه في تحقيق اهداف التنمية الهادفة لتوفير مصادر أمنة لمياه الشرب وتحسين الواقع البيئي من خلال الادارة الكفوءة لمياه الصرف الصحي واعادة الاستخدام مبينا ان قطاع المياه تمكن بمساعدة المجتمع الدولي من تحقيق عدد من الانجازات  و تطوير الاداء واتمتة عدد كبير من الاجراءات واعتماد انظمة المراقبة لمصادر المياه المختلفة  معربا عن تقديره لكافة اشكال التعاون البناء والدعم والمشاريع التي نفذها الجانب الألماني من خلال GIZ. 

من ناحيته أكد مدير التعاون الألماني في العراق كريستيان كروف هادن  بالاستفادة من التجارب الأردنية الرائدة في مختلف المجالات حيث سيقوم الوفد بزيادة عدد من المواقع والمحطات في مختلف مناطق المملكة . 

 




 

 


 

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