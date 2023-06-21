المياه : برنامج تدريبي حول المشاريع التي تراعي التغير المناخي والجوانب البيئية

الوكيل الإخباري- افتتح مساعد الامين لشؤون الصرف الصحي المهندس وائل الدويري البرنامج التدريبي لمشاريع تغير المناخ لقطاع المياه والصرف الصحي الذي يعقد في عمان بتنظيم من مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمشاركة كل من الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والبيئة وحضور المساعد للاعلام عمر سلامة وعدد من المختصين والمعنيين مؤكدا ان التحديات المناخية تحتاج منا الى تكاتف جميع الجهود على المستوى الوطني والدولي .

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وأشار الى ان الأردن يعد من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية ولابد من زيادة حجم التمويل خاصة للمشاريع التي تراعي الجوانب البيئية وتحافظ على الموارد المتاحة ، مثمنا الجهود التي تبذلها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في مختلف المجالات لدعم قطاع المياه .



ويتمحور البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة يومين حول أمن المياه وتغير المناخ، حيث سيتيح للمشاركين فرصًا لإستكشاف فرص التمويل من خلال آليات التمويل البيئي مثل صندوق المناخ الأخضر(GCF) ، صندوق البيئة العالمي، صندوق التكيف العالمي و منظمات أخرى متعددة الأطراف، بالإضافة الى إكتشاف المبادئ الأساسية لتصميم مشاريع المياه المتينة مناخيًا وإستعراض الدراسات الحالية ذات الصلة.



وكذلك اكساب المشاركون خبرات حديثة لمواجهة تحديات التغير المناخي تحت إرشاد خبراء رائدين في هذا المجال.



يعدّ برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكي للأردن الأضخم في العالم، إذ تعمل حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم الدعم من الشعب الأمريكي للمملكة الأردنية الهاشمية منذ حوالي 70 عاماً. حيث تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من ضمن مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه بالأردن بتمويل البرامج التدريبية لقطاع المياه في الاردن ، ومن ضمنها التدريب الذي يعقد اليوم بموضوع التمويل البيئي لمشاريع تغير المناخ لقطاع المياه والصرف الصحي.

