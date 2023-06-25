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الأحد، 25-06-2023 10:53 ص

المياه تؤكد انها ماضية في تنفيذ مشروع محطة تنقية شمال البلقاء

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان مشروع صرف صحي شمال البلقاء الذي يتضمن إقامة محطة تنقية بسعة 54 الف متر مكعب على مبدأ DPO التشغيل والتصميم والتنفيذ بقيمة 75 مليون يورو منها 60 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية AFD و15 مليون يورو مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي EU يسير وفق البرنامج المعد ولم يتوقف وان ما ورد في بعض وسائل الاعلام نقلا عن مصدر حكومي مطلع عار عن الصحة . اضافة اعلان


وأكدت الوزارة /سلطة المياه انها ماضية بتنفيذ المشروع الذي يهدف الى الغاء محطة تنقية البقعة القديمة لما لها من اثار بيئية ومجتمعية نتيجة وصولها الى طاقتها القصوى وكذلك الغاء محطة رفع عين الباشا لتحسين الواقع البيئي في المنطقة ونقل جميع المياه العادمة الى المحطة الجديدة التي ستعمل وفق افضل المعايير والمواصفات إضافة الى خدمة اكثر من 60 تجمعا سكانيا جديدا في مناطق مختلفة من محافظة البلقاء لخدمة نحو 622 الف نسمة حتى العام 2040 . 

وزادت ان المشروع قائم بالرغم من وجود بعض الاعتراضات على مكان إقامة المحطة من قبل بعض المواطنين ، حيث تم تشكيل لجنة فنية للسير قدما بتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع وفق المخطط المرسوم له ، وبينت انه تم تمديد فترة إيداع عروض تنفيذ الخطوط الناقلة المؤدية الى محطة التنقية الجديدة حتى تاريخ 25/7/2023 لدى صندوق سلطة المياه ، مؤكدة انه من المتوقع استكمال كافة الإجراءات والأخذ بتوصيات المختصين والسير قدما بالبدء بتنفيذ إقامة المشروع على ارض الواقع قبل نهاية العام الحالي.

 




 

 


 

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