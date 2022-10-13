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الخميس، 13-10-2022 10:19 م

أمين عام سلطة وادي الأردن تتفقد مشاريع مائية في الأغوار

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الوكيل الاخباري - تفقدت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، اليوم الخميس، سير العمل بمشروع إنشاء خط ناقل لتعزيز التزويد المائي لقناة الملك عبد الله، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية هذا العام بطول 3 كم.

وأشارت الأمين العام أثناء الجولة، إلى أن السلطة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة وحماية المرافق المائية ومنها السدود، موضحة أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الأمن المائي، ورفع فعالية التزويد المائي وتقليل فاقد المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الإداري.

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