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الجمعة، 27-05-2022 06:24 م

أمين عام وزارة الصحة تُلقي بيان دول إقليم شرق المتوسط حول الأمراض غير السارية

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الوكيل الاخباري - ألقت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، بيان الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط حول الأمراض غير السارية ومكافحتها والمدرج على جدول أعمال اجتماعات الدورة العادية الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي تختتم أعمالها يوم غد السبت في جنيف بمشاركة 194 دولة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم، إن الدكتورة خريسات التي ترأست وفد المملكة لاستكمال مشاركته في اجتماعات جمعية الصحة العالمية عقدت عدة لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات الجمعية بعد مغادرة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري جنيف إلى عمّان عقب ترأسه الوفد لخمسة أيام مضت.

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