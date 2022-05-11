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قرابة 3.5 مليون مؤمن عليه تأميناً صحياً حكومياً في الأردن

الأربعاء، 11-05-2022 03:25 م

قرابة 3.5 مليون مؤمن عليه تأميناً صحياً حكومياً في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة التأمين الصحي أن عدد المؤمنين تأميناً صحياً مدنياً لدى وزارة الصحة لغاية 8 أيار الحالي، وصل إلى ( 3.472.704) مؤمن عليه. 

وبينت الإدارة، في منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، نوع فئة التأمين لكل المشمولين وفقاً لما يلي: 

الموظفين والمتقاعدين ومنتفعيهم ( 1.148.727)
النساء الحوامل و متبرعي الدم و متبرعي الاعضاء ( 67.142) 
فوق سن الـ 60 عاما ( 123.656) 
الأسر الفقيرة وشبكة الأمان و منتفعي صندوق المعونة الوطني، قرية الغويبة ابناء لواء البترا ( 1.276.905) 
تأمين شفاء لمرضى السرطان ( 2215)
اطفال دون 6 سنوات ( 650000)

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