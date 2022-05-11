قرابة 3.5 مليون مؤمن عليه تأميناً صحياً حكومياً في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت إدارة التأمين الصحي أن عدد المؤمنين تأميناً صحياً مدنياً لدى وزارة الصحة لغاية 8 أيار الحالي، وصل إلى ( 3.472.704) مؤمن عليه.



وبينت الإدارة، في منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، نوع فئة التأمين لكل المشمولين وفقاً لما يلي:



الموظفين والمتقاعدين ومنتفعيهم ( 1.148.727)

النساء الحوامل و متبرعي الدم و متبرعي الاعضاء ( 67.142)

فوق سن الـ 60 عاما ( 123.656)

الأسر الفقيرة وشبكة الأمان و منتفعي صندوق المعونة الوطني، قرية الغويبة ابناء لواء البترا ( 1.276.905)

تأمين شفاء لمرضى السرطان ( 2215)

اطفال دون 6 سنوات ( 650000)

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