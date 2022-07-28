الجمعة 29-07-2022
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أمسية ثقافية ضمن فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في المكتبة الوطنية
البلقاء: ورشة متخصصة ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي
الامن العام : اصابتان بمشاجرة في جرش
الضمان توفر محطة توعوية لتنفيذ خدمة أنت تسأل والضمان يُجيب في مهرجان جرش
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أخبار الشركات
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