أمين عمّان يؤكد ضرورة تطبيق الإجراءات الرقابية الصحية في مواقع الأضاحي

الوكيل الإخباري-

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تفقد أمين عمّان يوسف الشواربة، الأربعاء، موقعاً لحظائر بيع وذبح الأضاحي، حددته الأمانة على شارع الأمير الحسين / كريدور عبدون، واطلع على سير العمل في الموقع.وأكد الشواربة ضرورة تطبيق الإجراءات الرقابية الصحية كافة في المواقع التي حددتها الأمانة من حيث المعاينة وذبح الأضحيات من قبل الأطباء البيطريين مع الحرص على ديمومة نظافة المواقع وتعقيمها.وقال إن المواقع المحددة من قبل الأمانة كحظائر بيع وذبح الأضاحي، ستخدم مناطق مدينة عمان كافة، والتي جرى تحديدها وفق معايير أبرزها البعد عن التجمعات السكنية مع تأمين مساحات لوقوف المركبات، مع الأخذ بالاعتبار تحديد مواقع تخدم المواطن ومربي الماشية والتجار بعيداً عن العشوائية.واستمع الشواربة إلى شرح من نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعة ميرفت المهيرات، والمدير التنفيذي للأسواق عبد المجيد العدوان، حول جاهزية المواقع لاستقبال المواطنين ومربي الماشية والإجراءات التي ستنفذها الفرق الرقابية الصحية والأطباء البيطرين وآلية الحفاظ على الجانب البيئي.ورافق الشواربة في جولته نائبه محمد رسمي القيسي، ومدير المدينة أحمد الملكاوي، ونوابه ومدراء الدوائر المعنية.