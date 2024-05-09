رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالمفرق

الوكيل الاخباري-

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افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، في قضاء أم الجمال بالبادية الشمالية بمحافظة المفرق، مصنعا لشركة المعماري للبتروكيماويات لإنتاج المقاطع البلاستيكية المقوية من مادة (اليو. بي. في. سي) المستخدمة في صناعة الأبواب والشبابيك.ويأتي إنشاء المصنع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإنشاء 14 فرعا إنتاجيا جديدا في مختلف مناطق المملكة، في سياق مبادرة "الفروع والوحدات الإنتاجية" التي أطلقت عام 2008، وترتكز على إقامة فروع إنتاجية للمصانع والشركات الكبرى في المحافظات والمناطق ذات الظروف الخاصة، لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من أماكن سكناهم، بعد الخضوع لبرامج تدريبية تأهلهم للعمل في هذه المصانع.ويبلغ عدد الفروع والوحدات الإنتاجية، التي تم تنفيذها منذ إطلاق المبادرة 30 مشروعا، وفرت ما يزيد على 9100 فرصة عمل، فيما يبلغ العدد المستهدف 10850 فرصة عمل.وتعد هذه المبادرة من أنجح مبادرات التشغيل على مستوى المجتمعات المحلية، إذ أسهمت منذ إطلاقها، بتشغيل عدد من المتعطلين عن العمل، إناثا وذكورا، حيث أنها تركز على نقل الاستثمارات إلى المناطق النائية، وبما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق المستهدفة.يذكر أن شركة المعماري للبتروكيماويات من الشركات المحلية، ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، ويعود تأسيسها إلى عام 1979.