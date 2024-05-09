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الخميس، 09-05-2024 03:45 م

بإغلاقه المعابر.. الاحتلال ينفذ إبادة جماعية جديدة بغزة

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه معابر القطاع ومنع الدخول والخروج خاصة الجرحى والمرضى، إضافة إلى منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، "إننا نفقد كل ساعة بعض الجرحى الذين كانوا على قائمة الانتظار للسفر إلى الدول المجاورة ولكن سيطرة الاحتلال على معبر رفح وإغلاقه حالت دون ذلك"، مشيرة إلى توقف مركز غسيل الكلى الوحيد في محافظة رفح عن العمل بسبب القصف.

 

ووصفت حالة الجرحى والمرضى بأنهم يعانون من موت بطيء لعدم وجود علاج ومستلزمات وعدم إمكانية السفر للعلاج، مشيرة إلى أنه تم إرسال قوائم بأسماء الجرحى والمرضى للدول المجاورة من أجل العلاج.

 

ودعت الوزارة الجهات الدولية المعنية بالتدخل بالضغط والعمل العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء المرضى والجرحى وفتح المعابر ودخول شاحنات المساعدات الطبية والإغاثية.


 




 

 


 

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