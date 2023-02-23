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الخميس، 23-02-2023 07:15 م

أمين عمان: مشروع معالجة آثار بركة البيبسي بتكلفة 12 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - نشر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة مرئية حول مشكلة بركة البيبسي والتي وصفها بأنها "مشكلة بيئية وبؤرة ساخنة امتدت على مدار 40 سنة."

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وحول جهود الأمانة في معالجة تلك المشكلة، قال الشواربة إنه ومع بداية العام 2022 باشرت أمانة  عمان بتنفيذ حل جذري ونهائي للمشكلة من خلال مشروع “تأهيل البنية التحتية لبركة البيبسي، المرحلة الأولى” وذلك للتخلص من المياه الراكدة والمتجمعة في البركة وإعادتها لمجراها الطبيعي في نهر الزرقاء.


وتأتي المرحلة الأولى بحفر خط ناقل بطول 1400 م وبقطر 2400 ملم، باستخدام تقنية الحفر بالأنفاق الآلية TBM والمستخدمة لأول مرة في الأردن وذلك للتغلب على الأعماق الكبيرة لمسار الخط الناقل.


ويأتي المشروع بتكلفة 12 مليون دينار ممول بمنحة وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


تنقسم أعمال المشروع إلى:
أولاً: الأعمال داخل البركة عبر حوض ترسيب لمياه الأمطار وعبارة صندوقية رئيسة لنقل مياه الأمطار من وادي ماركا بطول 460 م، ومحطة ضخ للمياه القادمة من مخيم حطين، وعبارة صندوقية ثانوية لنقل مياه الأمطار من مخيم حطين بطول 120 م.


خزان ري بسعه 10,000 متر مكعب لري الأشجار والنباتات في المرحلة الثانية للمشروع.


ثانيا الأعمال خارج البركة؛ منهل مياه الامطار بعمق 11 متر وقطر 8 م منهل عميق لمياه الامطار بعمق 47 م وقطر 23 م، ومصب في سيل الزرقاء .
تم إنجاز ما نسبته 48% من أعمال المشروع لتاريخه ووعد الشواربة بأن يتم إنجاز المشروع قبل نهاية العام الحالي.


 




 

 


 

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