أمين عمان يسلم جائزة المناطق للأداء المتميز

الوكيل الاخباري - سلّم أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، مساء اليوم الأحد، في مسرح مركز الحسين الثقافي، الدروع التكريمية للفائزين بجائزة المناطق للأداء المتميز في دورتها الثانية 2022-2023.



وفازت بالمركز الأول منطقة تلاع العلي، فيما حلّت منطقة طارق بالمركز الثاني، ومنطقة زهران بالمركز الثالث.



وفازت منطقة تلاع العلي كذلك بجائزة أفضل منطقة في الخدمة الميدانية، فيما جاءت منطقة مرج الحمام بالمركز الثاني، ومنطقة بدر / نزال بالمركز الثالث.



وعن فئة أفضل منطقة حققت تحسنا في الترتيب العام بين الدورتين الأولى والثانية فازت بالجائزة منطقة النصر.

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