الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد للأميرة إيمان: سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة - صور

الملكة تنشر صوراً جديدة من حفل زفاف الاميرة إيمان

أمين عمان يسلم جائزة المناطق للأداء المتميز

مطالبة بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر بدون فوائد

محاضرة عن التغذية السليمة في "شابات جرش"

تخريج طلبة كلية الهندسة التكنولوجية المشاركين في برنامج أنا أشارك

السفارة الامريكية تهنئ الملك بزفاف الاميرة ايمان

اختتام المعسكرات الصحية في جرش

شاب يطعن والده في عمان

عجلون الوطنية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الأحد، 12-03-2023 11:48 م

أمين عمان يسلم جائزة المناطق للأداء المتميز

w


الوكيل الاخباري - سلّم أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، مساء اليوم الأحد، في مسرح مركز الحسين الثقافي، الدروع التكريمية للفائزين بجائزة المناطق للأداء المتميز في دورتها الثانية 2022-2023.

وفازت بالمركز الأول منطقة تلاع العلي، فيما حلّت منطقة طارق بالمركز الثاني، ومنطقة زهران بالمركز الثالث.

وفازت منطقة تلاع العلي كذلك بجائزة أفضل منطقة في الخدمة الميدانية، فيما جاءت منطقة مرج الحمام بالمركز الثاني، ومنطقة بدر / نزال بالمركز الثالث.

وعن فئة أفضل منطقة حققت تحسنا في الترتيب العام بين الدورتين الأولى والثانية فازت بالجائزة منطقة النصر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

ولي العهد للأميرة إيمان: سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة - صور

`

الملكة تنشر صوراً جديدة من حفل زفاف الاميرة إيمان

www

مطالبة بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر بدون فوائد

www

محاضرة عن التغذية السليمة في "شابات جرش"

e

تخريج طلبة كلية الهندسة التكنولوجية المشاركين في برنامج أنا أشارك

e

السفارة الامريكية تهنئ الملك بزفاف الاميرة ايمان

أخبار متعلقة
وو

أمين عمان: مشروع معالجة آثار بركة البيبسي بتكلفة 12 مليون دينار