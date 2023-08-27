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الأحد، 27-08-2023 09:12 م

سعر كيلو البطاطا بـ 55 قرشاً في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3453 طنا، منها 2230 طن خضار، و 1075 طن فواكه، و 165 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و 55 قرشا، والبندورة بين 10و 30 قرشا، والجزر بين 50 و70 قرشا، والخيار بين 25 و40 قرشا، والزهرة بين 40 و 65 قرشا، والليمون بين 60 و90 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 65 قرشا.



 




 

 


 

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