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السبت، 02-09-2023 11:50 ص

قراءة في كتاب "مرايا الظل" للكاتب احمد الحشوش

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الوكيل الإخباري - نظمت جمعية الأغوار الجنوبية الثقافية، مساء أمس الجمعة، حفل قراءة وإشهار لكتاب "مرايا الظل لماذا تفشل وينجح الآخرون" للكاتب احمد الحشوش في قاعة نادي شباب غور الصافي.

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وقالت صاحبة مبادرة "نقرأ لنرتقي" زهور الدغيمات، خلال الحفل، إن الكتاب حمل تأملات ورسائل لكل الذين أرهقتهم الحياة في بحثهم الدؤوب عن ذواتهم الحقيقية وعن السمو الى مراتب إنسانية عليا تهب للحياة القيمة والمعنى.


من جهته، أشار الحشوش، إلى أنه حاول أن يكون هذا الكتاب بسيطا يسهل تناوله وأنه عرض فيه أمثلة قريبة جدا من الواقع، وانه بُني على قاعدة أساسية ومحورية في الحياة وهي ان التقدم والنمو هما طبيعتها واتجاه تيارها المتدفق وهما الاتجاه الطبيعي لحركة الإنسان.


وأضاف، أنه جمع في الكتاب 3 إطارات في ظل تنوع طرق التفكير وتعدد أشكالها وهم، "إطار التقدم أو المتقدمين" ويمثل عقلية النجاح ويتسم أصحابه بالإيجابية "إطار التراجع أو المتراجعين للخلف" أصحاب هذه العقلية يتقدمون باتجاه أهدافهم لكن الظروف تبعدهم عنها، والإطار الأخير "المراوحة في المكان" وهو الذي يبدو أصحابه وكأنهم تجمدوا في نقطة بغيضة والتصقوا بها كما تكون قدرهم المحتوم الذي لا مفر منه.

 




 

 


 

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