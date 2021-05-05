أنقذوا حي الشيخ جراح وسم تضامني يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - صرخات مدويّة ، وحق مشروع يتم سلبه في حي الشيخ جراح في القدس ، وفلسطينيون باتوا مهددين بالشارع ، نتيجة للاحتلال الذي ما زال يمارس شتى وسائل الاضطهاد من أجل إخلاء منازل مواطنين في "الحي الحزين" .
ويوم أمس أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل حي الشيخ جراح ، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.
وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل الحي بالحواجز الحديدية ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين .
وأول أمس الإثنين ، أصيب 10 فلسطينيين بجروح، عقب اعتداء لقوات الاحتلال ومستوطنين، على الأهالي ، وقد خيّم الحزن على الحي الذي بات يئنُ حسرة على حاله .
وسم تضامني
ومن أجل التضامن مع أهالي الحي ، فقد تصدّر وسم (#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح) تويتر ، حيث تم تداول صور ومقاطع فيديو للحي تدلّ على مدى معاناة هؤلاء القاطنين في الحي المقدسي.
وقد تفاعل النشطاء مع الوسم ، مستذكرين بطولات مقدسية ، لأهالي الحي الذين وقفوا يدافعون عن ممتلكاتهم.
الفلسطيني وهو متمسّك بأرضه وبدافع عنها حتى الَرمق الأخير 🇵🇸 .— Raghad 🇵🇸𓂆 (@raghadm48) May 4, 2021
📍القُدس - حي الشيخ جراح .#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrh pic.twitter.com/9LzhP4K6kz
May 4, 2021
شاهد كيف ينظر المرابطون لتغريدتك وقيمتها لديهم..#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/BS4vKwqNIi— مزدحم (@Mozd7em) May 4, 2021
انزل احمي قلب القدس#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/dGMkPmZj5Z— بسيُوني (@ahmedbassiounii) May 4, 2021