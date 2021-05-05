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الأربعاء، 05-05-2021 12:05 م

اعتقالات وإغلاقات

أنقذوا حي الشيخ جراح وسم تضامني يتصدر تويتر

الشيخ


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - صرخات مدويّة ، وحق مشروع يتم سلبه في حي الشيخ جراح في القدس ، وفلسطينيون باتوا مهددين بالشارع ، نتيجة للاحتلال الذي ما زال يمارس شتى وسائل الاضطهاد من أجل إخلاء منازل مواطنين في "الحي الحزين" .

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ويوم أمس أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل حي الشيخ  جراح ، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

 

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل الحي بالحواجز الحديدية ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين .

 

وأول أمس الإثنين ، أصيب 10 فلسطينيين بجروح، عقب اعتداء لقوات الاحتلال ومستوطنين، على الأهالي ، وقد خيّم الحزن على الحي الذي بات يئنُ حسرة على حاله .

 

وسم تضامني

ومن أجل التضامن مع أهالي الحي ، فقد تصدّر وسم (#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح) تويتر ، حيث تم تداول صور ومقاطع فيديو للحي تدلّ على مدى معاناة هؤلاء القاطنين في الحي المقدسي.

 

وقد تفاعل النشطاء مع الوسم ، مستذكرين بطولات مقدسية ، لأهالي الحي الذين وقفوا يدافعون عن ممتلكاتهم.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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