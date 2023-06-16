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الجمعة، 16-06-2023 09:45 م

انطلاق فعاليات صيف الأردن وسط فرحة شعبية عارمة

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الوكيل الاخباري - انطلقت مساء اليوم الجمعة في حدائق الجبيهة بعمان فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 بتنظيم من وزارة السياحة بالتعاون مع أمانة عمان وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية.

وتضمن المهرجان فعاليات منوعة مخصصة للعائلات والأطفال في أجواء يملؤها الفرح والتسلية.

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ووفرت فعاليات اليوم للحضور من مختلف الفئات العمرية فقرات غنائية وترفيهية، وأجواء من التسلية والاستمتاع بأنشطة ممتعة من خلال عروض مسرحية وفقرات ترفيهية خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وفنية تألق بها نخبة من الفنانين الأردنيين الموهوبين.

وعبر المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه الفعاليات والتي تتزامن والعطلة الصيفية للطلبة وهو ما يشكل فرصة مواتية للتمتع بمثل هذه الأجواء.
ودعا الشاب محمد ختالين المواطنين للمشاركة في هذه الفعاليات وإنجاحها لما تضفيه من أجواء عائلية وتوفر تسلية للأطفال.

 

كما دعا محمد صلاح إلى الاستمرار في عقد المهرجانات لاستثمار أوقات الشباب بما هو نافع ومفيد.

 

ويشار أن مهرجان صيف الأردن يعقد في توقيت يتزامن مع بدء عطلة الصيف لطلبة المدارس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازاتهم الصيفية، وحلول عيد الأضحى المبارك.

 

وتستمر فعاليات صيف الأردن حتى الخامس والعشرين من آب المقبل.


 




 

 


 

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