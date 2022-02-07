الأردن يتسلم راية ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن اختيار الأردن ليكون ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2023، يمثل المكانة التي تحوزها الأردن في نفوس الأشقاء العرب وثقتهم العالية بالمشهد الثقافي الأردني وصناعة الكتاب.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، نوهت النجار بأن هذا الاختيار يتوج صدر الأردنيين وهم يحتفلون بمئوية تأسيس الدولة الأردنية ويعبرون إلى المئوية الثانية بكل ثقة ووعي إلى المستقبل.

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