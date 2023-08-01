أوقاف الأغوار الشمالية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

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وتحدث مدير أوقاف اللواء، خالد القضاة، عن فضائل الهجرة النبوية الشريفة التي تعد نقلة نوعية وتغييرًا جذريًا في تاريخ الأمة الإسلامية.



وإن وقائع الهجرة النبوية مليئة بالدروس والعبر، ومنها أن العقيدة أغلى من الأرض، والتوحيد أسمى من الديار، والإيمان أثمن من الأوطان، والإسلام خيرٌ من متاع الدنيا، لافتاً إلى ما تمثله الهجرة من انتقال مادي ومعنوي من الضعف إلى القوة ومن الفرقة إلى الوحدة.



بدوره، بين مفتي لواء دير علا الشيخ محمد البلاونة، مراحل الدعوة الإسلامية وصولاً إلى الهجرة وما تعكسه من ضرورة الاستفادة من دروسها وعبرها وأهمها الاتصاف بالهدي النبوي واختيار الصحبة الصالحة والتخطيط لمختلف الأمور الحياتية وتربية الأبناء على الفضيلة.