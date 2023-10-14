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السبت، 14-10-2023 05:21 م

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الاخباري -احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية اليوم السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف، رعاه أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله العقيل في قاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية.

وقال مدير أوقاف لواء الأغوار الشمالية خالد القضاة، بكلمته خلال الحفل الذي حضره متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة وفاعليات أهلية ووعاظ ، ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعد محطة انطلاق نحو مولد جديد لأمة قوية منتصرة وأن استعادة مجد الأمة وقوتها مرهون بمدى التزامها بخطى نبيها .

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