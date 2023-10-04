مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

الوكيل الإخباري -

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اكد مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، عدم استقبال المستشفى اليوم الأربعاء، أية حالات جديدة بضيق التنفس والسعال من طالبات مدرسة الكريمة الثانوية.وأضاف الشكور أنه جرى اليوم خروج 10 طالبات من المستشفى كان جرى إدخالهن منذ يوم أمس لغايات المراقبة الطبية الاحترازية، مؤكدا سلامة جميع الطالبات اللواتي راجعن المستشفى خلال اليومين الماضيين جراء استنشاقهن مادة مبيد لتعقيم التربة من إحدى المزارع.من جهته قال مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور محمد الشرمان، إنه تقرر عودة الدوام المدرسي في مدرسة الكريمة الثانوية اليوم الأربعاء كالمعتاد، مؤكدا سلامة الظروف الصحية في المدرسة.