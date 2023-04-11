"أوقاف الأغوار الشمالية" تحتفي بيوم اليتيم

الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار للأطفال الأيتام، بالتعاون مع لجان الزكاة العاملة باللواء، احتفاءً بيوم اليتيم في العالم الإسلامي.



وبين مدير الأوقاف، خالد القضاة، خلال الحفل الذي رعاه متصرف اللواء، الدكتور علي الحوامدة، المناقب والفوائد التي يجنيها من يرعى الأيتام ويعطف عليهم، مسترشدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد سمو هذه المنزلة وقدسيتها.

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