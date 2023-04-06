أوقاف لواء الكورة تحتفي بيوم اليتيم

الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الخميس، مأدبة إفطار للأطفال الأيتام في اللواء، بالتعاون مع لجان الزكاة العاملة باللواء، احتفاءً بيوم اليتيم في العالم الإسلامي.



وعرض مدير الأوقاف خالد بني ياسين، خلال الحفل الذي رعاه مساعد متصرف اللواء بقاعة مدرسة دير أبي سعيد الثانوية، بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي وأعضاء في مجلس محافظة إربد، المناقب والفوائد التي يجنيها من يرعى الأيتام ويعطف عليهم، مسترشداً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد سمو هذه المنزلة وقدسيتها.

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