أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان الإمام السيوطي رحمه الله في المسجد العمري الكبير.

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وتحدث مساعد مدير الأوقاف لشؤون المساجد الدكتور تامر الحتاملة، بحضور مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد حوران، عن جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان وأثرها في حياة الناس، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على نشر العلم والمعرفة من خلال عقدها للمجالس وربط الأمة بعلمائها.



وقدم مفتي لواء الكورة الدكتور محمد علي الشرمان تعريفا عن الإمام السيوطي وكتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مستعرضا حياة السيوطي ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية.



وتحدث أمام مسجد الفضل بن العباس الدكتور محمد أبو عياش عن المقاصد الوقفية الملكية وأهدافها النبيلة لتحقيق الجوانب العلمية والتربوية في حياة الإمام السيوطي وتنزيلها على أرض الواقع واثره في الحياة، مشيرا إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الإسلام بالمحافل الدولية.