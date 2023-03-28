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الثلاثاء، 28-03-2023 08:54 م

أوقاف عجلون تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

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الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الأول في عجلون تحت عنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- حجة الاسلام الإمام الغزالي"، الذي أقامته مديرية الأوقاف في المسجد الكبير برعاية محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف.

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ولفت مدير أوقاف عجلون، الدكتور احمد الصمادي، إلى أهمية المجالس العلمية الهاشمية، لا سيما وأنها تحظى برعاية القيادة الهاشمية، مقدما نبذة تعريفية حول سيرة الإمام الغزالي ومولده ونشأته.


وقال إن الغزالي كان شافعيّ الفقهِ إذ لم يكن للشافعية في آخر عصره مثلَه وكان على مذهب الأشاعرة في العقيدة وقد عُرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام وأحد أصولها الثلاثة بعد أبي الحسن الأشعري، لافتا إلى أن الغزالي كان فقيهاً وأصولياً وفيلسوفا، صوفيّ الطريقةِ.


وتحدث الصمادي عن الألقاب التي اشتهر بها الإمام الغزالي في حياته ومن أشهرها حجّة الإسلام، وزين الدين وإمام أئمة الدين، لافتا إلى أنه ترك عددا كبيرا من المؤلفات منها "إحياء علوم الدين" وغيرها من الكتب في عدد من المجالات الدينية.


من جهته، بين القاضي الشرعي الدكتور فراس عنانبة مفهوم الوقف وخاصة الوقف التعليمي، مثمنا الرعاية الهاشمية للكراسي العلمية في المسجد الأقصى والعاصمة عمان.

 




 

 


 

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