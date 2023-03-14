أهالي الرمثا يطالبون بحل مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في لواء الرمثا، بإيجاد حلول لمشكلة فيضان مياه الصرف الصحي من محطة التنقية.

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وقالوا إن المياه العادمة تشكل خطرا بيئيا وصحيا على الأهالي، مطالبين بحل لهذه المعضلة التي باتت تؤرق المواطنين في الرمثا والطرة والشجرة وعمراوة والذنيبة.



وبينوا أن المياه العادمة تشكل بؤرة لانتشار الأمراض والحشرات والجرذان، ما يستدعي حل هذه المشكلة من خلال تغيير شبكة الصرف الصحي.



وقال متصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي، إن شبكة الصرف الصحي جرى ربطها على الخط الجديد، والعمل جار على تنظيف مجرى الوادي، وبالتعاون مع شركة المياه وبلدية سهل حوران والجهات المعنية.



بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم شركة مياه اليرموك معتز عبيدات، إن العمل جار على إصلاح الخط واستبدال شبكة الصرف الصحي القديمة في الرمثا بخط جديد، لتقادم الخط الذي تسبب بفيضان المياه.



من جهته، تفقد مدير حماية البيئة المهندس فوزي العكور ميدانيا مجرى المياه العادمة.



وقال إنه جرى الاتصال مع مدير عام مياه اليرموك ومديرية البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وقال رئيس بلدية سهل حوران علي الشبول، إن البلدية خاطبت الجهات المعنية للوقوف على أسباب المشكلة وحلها.