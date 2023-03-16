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الخميس، 16-03-2023 04:11 م

الأمن: القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفّذوا حملة أمنيّة مشتركة ضمن اختصاص محافظة الكرك، إذ أُلقي القبض خلال الحملة على 9 أشخاص من المروجين والمشتبه بهم بقضايا المخدرات وضُبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

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وفي لواء الرمثا جرت مداهمة أحد أخطر تجار المخدرات بعد تحديد موعد نقله لكمية كبيرة من المخدرات، إذ أُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة، وأُلقي القبض في لواء الرمثا على مروج وضُبط بحوزته 7 كفوف حشيش.


وفي ذات السياق فقد قامت فرق من الإدارة بوضع كمائن في محافظة الزرقاء بعد ورود معلومات عن قيام شخصين بنقل كميات كبيرة من المخدرات للمحافظة، قادمَين من محافظة المفرق، إذ جرى إيقافهما داخل مركبتهما وإلقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما 21 كف حشيش و 10 آلاف حبة مخدرة. 


فيما أُلقي القبض في محافظة العاصمة على مروجَين يقومان بتوزيع المواد المخدرة ضمن مناطق شرق العاصمة وضُبط بحوزتهما 8 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة و 100 غم من مادة الكريستال.




 




 

 


 

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