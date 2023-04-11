"أوقاف الرمثا" تقيم إفطاراً رمضانياً للأيتام بمناسبة يوم اليتيم العالمي

الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الرمثا إفطاراً رمضانياً للأيتام وعائلاتهم بمناسبة "يوم اليتيم العالمي"، في قاعة الرويال وبحضور نحو 100 يتيم.



وقال مدير أوقاف الرمثا، الدكتور رائد جروان، إن هذه المبادرة جاءت بمناسبة يوم اليتيم العالمي، مبينًا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات تجسد الصورة الطيبة للمجتمع الأردني بالتراحم والتكافل والتعاون والذي يعد مؤشرًا كبيرًا على صورة الإسلام السمحة.

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