الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة إدخال عبوات من سائل الكوكايين عبر مطار رفيق الحريري

دورة لتعلم أحكام التجويد بمركز شابات صخرة

الأمانة تنظم ورشة تعريفية بمسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني عن الإمام الرازي

مجلس محافظة الزرقاء يضع خطة لصيانة عدد من المقابر

ترمب يغادر محكمة مانهاتن بعد مثوله في جلسة تاريخية

ترمب للمحكمة: أنا غير مذنب وينكر 34 تهمة

آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للأطفال الأيتام

البريطانيون يواجهون ارتفاع الفواتير المنزلية مع وقف الدعم الحكومي

الأردن يصدر سندات يوروبوند بفائدة اقل من إصدار العام الماضي

الثلاثاء، 04-04-2023 11:18 م

أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني عن الإمام الرازي

3202322161548830640221


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء اليوم في المركز الثقافي في جامع العرب المجلس العلمي الثاني الهاشمي خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .. حجة الإسلام الإمام الرازي" ، بحضور مندوب محافظ الزرقاء الدكتور فيصل العتوم ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة ومساعد مدير الأوقاف لشؤون الوعظ والإرشاد الدكتور رائد الشوابكة ، وعدد من الأئمة والوعاظ .

وتحدث عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الدكتور أنس الخلايلة ، عن الإمام فخر الدين الرازي الذي ولد في مدينة (الري) في إقليم خراسان ، ومحبته للعلم والمعرفة ومذهبه الأشعري ، مشيراً إلى كتابه المهم في أصول الفقه المعنون " كتاب المحصول في علم الأصول "، والذي يعنى بقواعد إستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية في نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة ضمن ضوابط وقواعد محكمة ، إذ اختصره لاحقاً في كتابه " المنتخب من المحصول " ، ولخص فيه أصول الفقه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420233223913463403812

دورة لتعلم أحكام التجويد بمركز شابات صخرة

320232873516940440710

الأمانة تنظم ورشة تعريفية بمسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

420234104935899571164

مجلس محافظة الزرقاء يضع خطة لصيانة عدد من المقابر

42023222625206861595

آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للأطفال الأيتام

6

الأردن يصدر سندات يوروبوند بفائدة اقل من إصدار العام الماضي

5

مذكرة تفاهم بين الوطنية للتشغيل وصندوق المعونة الوطنية

أخبار متعلقة
10202122133718119672203

أوقاف الزرقاء تبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

0L5A9912

مستشفى الزرقاء يمدد دوام الرنين المغناطيسي

main_image641ac8b090fef

تمديد دوام أسواق الاستهلاكية المدنية

320232111417125077474

"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان

7202229144923280695701

ورشة بالزرقاء لتعزيز وعي الجمعيات للعمل ببيئات آمنة

3202315151928725554155

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً - أسماء