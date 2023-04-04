أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني عن الإمام الرازي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء اليوم في المركز الثقافي في جامع العرب المجلس العلمي الثاني الهاشمي خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .. حجة الإسلام الإمام الرازي" ، بحضور مندوب محافظ الزرقاء الدكتور فيصل العتوم ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة ومساعد مدير الأوقاف لشؤون الوعظ والإرشاد الدكتور رائد الشوابكة ، وعدد من الأئمة والوعاظ .



وتحدث عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الدكتور أنس الخلايلة ، عن الإمام فخر الدين الرازي الذي ولد في مدينة (الري) في إقليم خراسان ، ومحبته للعلم والمعرفة ومذهبه الأشعري ، مشيراً إلى كتابه المهم في أصول الفقه المعنون " كتاب المحصول في علم الأصول "، والذي يعنى بقواعد إستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية في نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة ضمن ضوابط وقواعد محكمة ، إذ اختصره لاحقاً في كتابه " المنتخب من المحصول " ، ولخص فيه أصول الفقه.

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