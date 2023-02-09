أوقاف المفرق تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الوكيل الاخباري - قال محافظ المفرق سلمان النجادا، إن الأردن شكل نموذجا للتعايش الديني على مستوى العالم بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.



وأضاف خلال الاحتفال بأسبوع الوئام بين الأديان، الذي نظمته مديرية أوقاف المفرق اليوم الخميس في غرفة تجارة المفرق، أن الأردن بقيادة جلالة الملك بذل جهودا كبيرة على كافة المستويات لتبيان وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام الذي يمتاز بالوسطية والاعتدال والبعد عن المغالاة والتطرف، لافتا إلى رسالة عمان التي أطلقها جلالته ودورها الكبير في هذا المجال.

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