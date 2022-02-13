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الأحد، 13-02-2022 09:45 م

أوقاف جرش تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

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الوكيل الاخباري - احتفلت أوقاف جرش، اليوم الأحد، بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، والذي ينطلق في الأسبوع الأول من شهر شباط من كل عام.

وقال محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان في بداية الحفل الذي أقيم في قاعة مديرية شباب جرش، إن تاريخ الأردن يزخر بسجل طويل من التعايش والتسامح بين الأديان، والذي توج بطرح مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ، وتبنى هذه المبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 لتصبح حدثا رسميا تحييه المنظمة الدولية في الأسبوع الأول من شباط من كل عام.

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