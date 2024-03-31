أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون في المسجد الكبير مجلسها العلمي الثالث بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم"، بحضور مساعد المحافظ الدكتور هاشم العبداللات .

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وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة إن عقد المجالس العلمية الهاشمية يأتي بتوجيهات من وزارة الأوقاف، والتي تتناول سير الصحابة وأصحاب العلم والمعرفة والمفسرين وأثرها على المجتمع والأفراد.



وأكد مدير المجلس الدكتور قتيبة المومني، جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان.



وأشار الأكاديميون الدكتور عناد الغنانيم والدكتور إقبال عبدالرحمن ابداح، والدكتور قتيبة المومني إلى حياة القاضي عياض ومولده ونشأته وحياته العلمية والعملية ورحلاته وصفاته، مبينين أن كتاب (الشفا) له أكثر من 80 شرحا بعضها يركز على العقيدة وبعضها على الحديث والفقه.