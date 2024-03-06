الإذاعة والتلفزيون يعلنان الدورة البرامجية لشهر رمضان

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، اليوم الأربعاء، الدورة البرامجية للمؤسسة لشهر رمضان المبارك.

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وقال البواريد خلال مؤتمر صحفي في المؤسسة، إن الإعداد للدورة البرامجية الرمضانية، التلفزيونية والاذاعية، استمر عدة أشهر وبذلت جهود كبيرة لتقديم دورة برامجية مميزة تراعي خصوصية الشهر الفضيل، مشيرا الى أن برامج "دورة رمضان" التلفزيونية اشتملت على باقة منوعة من البرامج الدينية والأسرية وبرامج المسابقات والدراما المحلية والعربية.



وأضاف، أن باقة البرامج التلفزيونية الدينية جاءت هذا العام منوعة ومنها البرامج اليومية: "اسألوا أهل الذكر"، "المسابقة الهاشمية للقرآن الكريم"، " قيم"، "في رحاب الكلمة " و كلمات في القرآن الكريم، والبرنامج الأسبوعي "المجالس العلمية الهاشمية"، إضافة الى فترة الغروب اليومية ونقل جزء من صلاة التراويح يومياً.

وحول الدراما التلفزيونية في هذه الدورة، أشار الى أنها تتضمن مسلسل " الدوار العاشر" وهو أضخم إنتاج درامي أردني هذا العام من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والمسلسل الأردني البدوي" حرائر البادية" والمسلسل الاجتماعي العربي" امبراطورية م"، والمسلسل الكوميدي الاجتماعي "تريند زعل وخضرا"، وسيتم في النصف الثاني من شهر رمضان بث مسلسل "على باب الدكان".



كما تتضمن الدورة باقة من البرامج المنوعة وبرامج المسابقات، منها برنامج "رمضان معنا أحلى" وهو اكبر برنامج مسابقات وجوائز في الأردن، وبرنامج "ليالي رمضان"، وبرنامج "أولئك آبائي" وهو أول برنامج بتقنية الذكاء الاصطناعي ويحكي تاريخ شخصيات عبر التاريخ الأردني او مناطق أردنية، وبرنامج "المطبخ"، والبرنامج الصحي "صحتك أهم" كما تشمل البرنامج اليومي "من القدس" لإبراز معالم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ومعالم المدينة المقدسة.



وسيقدم أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية "البرنامج العام" من خلال موجاتها العاملة، خلال الشهر الفضيل برامج دينية واجتماعية وصحية وثقافية ومسابقات منها برنامج "مشاهير القراء"، و "قناديل الأخبار"، و "الإسلام والسعادة"، "حياتنا في سيرة"، "ادفع بالتي هي أحسن" ، "مقامات رمضانية"، " أذن خير"، " تاء التأنيث"، "فكر وحضارة" ، "صحتك بالدنيا في رمضان"، وبرنامج "رمضانك بحرفين".



كما تتضمن الدورة البرامجية الاذاعية مسلسل "يوميات أبو كريم في الشهر الكريم"، اضافة الى فترة الغروب وبرنامج "ليالي رمضان"، فيما ستقدم إذاعة القرآن الكريم عدداً من البرامج الخاصة في شهر رمضان منها: تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد الشعراوي، وتفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وبرنامج فتاوى على الهواء، و "دين ودنيا"، و "حدث في رمضان"، و "رتل القرآن ترتيلاً"، و "وحي الجمعة" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



وستنقل إذاعة القرآن الكريم خلال شهر الصوم فعاليات وأنشطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، منها: المجالس العلمية الهاشمية، فترة الغروب وصلاة العشاء والتراويح، وفترة السحور من مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، بالإضافة إلى الدروس الدينية اليومية التي تنعقد في رحاب المسجد الحسيني الكبير بعد صلاتي الظهر والعصر خلال الشهر المبارك، إضافة الى عدد من المسلسلات الدينية التاريخية، منها مسلسل "حياتنا في سيرة"، ومسلسل "رجال صدقوا".