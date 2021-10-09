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السبت، 09-10-2021 10:39 ص

أولياء أمور أطفال التوحد يتضامنون مع الطفل سيف

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- تضامن أولياء أمور أطفال التوحد مع الطفل السيف عبر رسائل وصلت موقع "الوكيل الاخباري".

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وأكدت والدة طفل توحد أن مراكز التربية الخاصة لا تجدي نفعا، حيث أن ابنها  لم يكتسب أي مهارة بالرغم من تواجده في المراكز الخاصة منذ مدة طويلة.

 

وقالت أخرى تكلفة الاشتراك في مراكز التربية الخاصة لا تتناسب مع رواتب الموظفين، حيث أنه يكلفها 500 دينار شهريا.

 

و نوهت مواطنة أن مصير أطفال التوحد مجهول، حيث أنه اذا فقد معيله سيضيع.

 

وطالب أولياء أمور أطفال التوحد الجهات المعنية بضرورة الاسراع في حل مشكلتهم، بتعليم أطفال التوحد حرفة أو الحاقهم بمراكز التدريب المهني.

 

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