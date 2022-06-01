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إتاحة إمكانية التعرف على فرص العمل الخاصة ببرنامج التشغيل الوطني

الأربعاء، 01-06-2022 10:51 ص

إتاحة إمكانية التعرف على فرص العمل الخاصة ببرنامج التشغيل الوطني

وزارة عمل 3


الوكيل الإخباري - أعلن برنامج التشغيل الوطني، الأربعاء، عن فرص العمل المتاحة للعمل عبر الموقع الإلكتروني.

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وكان وزير العمل نايف استيتية قال في مؤتمر صحفي الأحد الماضي إن برنامج التشغيل الوطني استحدث 20445 فرصة عمل من القطاع الخاص في عدة قطاعات، في 290 شركة مسجلة في البرنامج.


وأضاف، أن الهدف من البرنامج الوطني للتشغيل هو توفير فرص عمل لنحو 60 ألف شاب وفتاة، موضحا أن المنصة فتحت المجال للشباب للتقدم لفرص العمل اعتبارا من  (الأحد) وتيتح إمكانية التعرف على الفرص من الأربعاء.


والبرنامج الوطني للتشغيل، هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج، وفق استيتية.


وبحسب الوزير، سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.


ويهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.


ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.


 




 

 


 

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