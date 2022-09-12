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الإثنين، 12-09-2022 03:40 م

إتلاف مواد غذائية فاسدة في الرصيفة

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الوكيل الإخباري - ضبطت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الاثنين، كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تقدر بحوالي ثلاثة اطنان في احد مستودعات التخزين بمنطقة القادسية في اللواء.

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وقال متصرف لواء الرصيفة الدكتور محي الدين العدوان، إن عملية الضبط تمت بمشاركة الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة، والأمن العام، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبلدية الرصيفة، إذ تم مداهمة المستودع وضبط جميع محتوياته واتلافها حسب الأصول وتحويل القائمين على المستودع للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


وأكد العدوان أن كوادر لجنة السلامة العامة تعمل على مدار الـ24 ساعة من أجل متابعة وضبط أي مخالفات تمس صحة وغذاء المواطن.

 




 

 


 

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