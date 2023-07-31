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الإثنين، 31-07-2023 02:42 م

إتلاف مواد غذائية فاسدة في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن فرق الرقابة والتفتيش في لجنة السلامة العامة بالمحافظة، أتلفت اليوم الاثنين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية والتفتيشية، 126 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري في إحدى المؤسسات الغذائية.

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وأضاف الجبور أن اللجنة أتلفت أيضاً خلال جولاتها الرقابية على أسواق الزرقاء 26 لتراً من مواد التنظيف الفاسدة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمواد التنظيف في مؤسسة أخرى، مشيراً إلى أنه تم إنذار المؤسستين وإيقافهما عن العمل.

 




 

 


 

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