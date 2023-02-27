إجراء عملية تحرير التصاقات باليد في مستشفى البشير

الوكيل الإخباري - أجرى فريق جراحة العظام والمفاصل في مستشفيات البشير عملية تحرير التصاقات باليد لمريض سكري يشكو من مضاعفات السكري مما أدى إلى محدودية في حركة الأصابع باليد، وعدة أمراض مزمنة تشكل خطورة في حالة التداخل الجراحي المفتوح والتخدير العام.

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وأجرى العملية كل من أخصائي جراحة اليد والأطراف العلوية الدكتور علاء الوخيان وأخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور مالك العبادي وأخصائي التخدير الدكتور وائل صالح والكادر الفني والتمريضي.



وتحظى هذه العمليات باهتمام مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ومدير مستشفى الجراحه والجراحة التخصصية الدكتور عاطف نمورة ورئيس اختصاص جراحة العظام والمفاصل الدكتور إياد بن طريف.