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الثلاثاء، 17-10-2023 04:22 م

إجراء عملية هي الأولى من نوعها بالأردن لطفلة في البشير

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الوكيل الاخباري - نجح فريق طبي في مستشفيات البشير، بإجراء عملية نادرة باستئصال كيس كلبي من الشريان الأبهري البطني لطفلة عمرها 10 سنوات، في واقعة هي الأولى من نوعها في الأردن.

وقال أخصائي جراحة الأطفال الدكتور سامر الرحامنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الطفلة كانت تعاني من صداع وأعراض زيادة الضغط الدماغي وتاريخ مرضي لوجود كيس مائي (كلبي) في الدماغ، وتم استئصاله من قبل مستشار جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور حسين العبادي بشهر تموز الماضي.

وأضاف الرحامنة أنه بعد إجراء صور طبقية متعددة للدماغ والبطن والصدر تبيّن وجود أكياس على الأذين الأيمن للقلب وعلى الكلية اليمنى وفي البطن مرتبطة بالشريان الأبهري البطني.

وبين أنه بعد إجراء صور شعاعية متقدمة كتصوير الشرايين الملوَن والرنين المغناطيسي، أجمع الفريق الطبي المختص على وجود كيس مائي (كلبي) مع توسع وانسداد في الشريان الأبهري البطني، وتم إجراء عملية جراحية كبرى، وحالتها الصحية جيدة.

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