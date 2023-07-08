السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة داخل محطة الزميلة الأمنية

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السبت، 08-07-2023 07:42 م

إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة داخل محطة الزميلة الأمنية

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الوكيل الإخباري - قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية إنه جرى مساء اليوم توقف إحدى المركبات أمام محطة الزميلة الأمنية ويطلب سائقها المساعدة لوجود حالة صحية (ولادة).

وأضاف عبر إذاعة الأمن العام، أنه على الفور وبسرعة استجابة تم اجراء اللازم من طاقم الدورية ونشامى الدفاع المدني الملحقين بالمحطة من العاملين في العيادة الطبية الموجودة داخل المحطة بإجراء عملية الولادة وتكللت  بالنجاح وصحة الأم والمولود بحالة جيدة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى بعد ذلك لإتمام الرعاية الصحية اللازمة .

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ونوه ضابط الدوريات الخارجية أن كوادر الأمن العام متواجدون على الطرق الخارجية وعلى مدار الساعة لتقديم الخدمة الأمنية والإنسانية المثلى في أي وقت .

 




 

 


 

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