القبض على 31 تاجراً ومروجاً للمخدرات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة اشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تم التعامل خلال الايام الماضية مع 20 قضية نوعية في محافظات المملكة كافة وضبط خلالها 31 تاجراً ومروجاً للمخدرات وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة واسلحة نارية.



ففي محافظة اربد تم التعامل مع خمس قضايا نوعية القي القبض في القضية الاولى على شخصين بحوزتهما 13 الف حبة مخدرة و22 كف حشيش والقي القبض في الثانية على تاجر مخدرات وبحوزته 23 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان وفي المداهمة الثالثة ضُبطت 4000 حبة مخدرة وكفان حشيش بحوزة مروجين اثنين ، وفي القضية الرابعة دوهم محل تجاري يستخدمه مروجون لنشاطهم التجاري، إذ القي القبض على أربعة مروجين وضبط بحوزتهم 3000 حبة مخدرة ونصف كيلو من مادة الكريستال المخدرة، وفي القضية الاخيرة في اربد فقد القي القبض على مروج وبحوزته 2500 حبة مخدرة وقطع من الحشيش المعدة للبيع .



وفي لواء الرمثا تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 1.5 كغم من مادة الكريستال ، فيما ضبط 2 كغم من ذات المادة و 1000 حبة مخدرة بحوزة تاجر مخدرات .



وفي محافظة المفرق جرى التعامل مع ثلاث قضايا القي القبض في الاولى على شخصين من تجار المخدرات وبحوزتهما 7 كفوف حشيش و2000 حبة مخدرة فيما القي القبض في احدى مناطق البادية الشمالية على شخصين بحوزتهما 15 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة وفي القضية الثالثة فقد جرت مداهمة منزل تاجر للمخدرات والقي القبض عليه وضبط بحوزته 20 الف حبة مخدرة و 13 كف حشيش .



وفي شرق العاصمة فقد تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى بعد مقاومة شديدة واطلاق عيارات نارية باتجاه القوة على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 56 كف حشيش و 4 الاف حبة مخدرة وسلاح ناري ، فيما جرت في القضية الثانية مداهمة تاجرين للمخدرات وضبط بحوزتهما 39 كف حشيش و 4 الاف حبة مخدرة وسلاح ناري .



وفي محافظة معان القي القبض على اربعة تجار ومروجين خلال التعامل مع قضيتين في الاولى جرت مداهمة وضبط ثلاثة اشخاص وبحوزتهم 4 كفوف حشيش وسلاح ناري كما والقي القبض على تاجر في القضية الثانية وضبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وسلاح ناري ، وفي محافظة الكرك دوهمت خيمة استخدمها احد الاشخاص لزراعة اشتال الماريجوانا المخدرة والقي القبض عليه وضبطت كميات من اشتال الماريجوانا المزروعة ،كما والقي القبض في محافظة الطفيلة على مروجين اثنين وبحوزتهما 5 كفوف حشيش.



كما وجرى في احدى مناطق غرب البلقاء مداهمة منزل استخدمه مالكه لزراعة اشتال الماريجوانا والقي القبض عليه وضبطت كميات كبيرة من اشتال الماريجوانا داخل المنزل .



وفي محافظة مادبا القي القبض على مروج بعد مداهمته وضبط بحوزته 8 الاف حبة مخدرة و 56 غم من مادة الهيروين المخدرة و100 غم من مادة الكريستال المخدرة



وفي اخر قضيتين في محافظة العقبة القي القبض في الاولى على تاجر مخدرات وبحوزته 15 كف حشيش و 15 الف حبة مخدرة ، فيما ضبط في القضية الثانية 1 كغم كم مادة الكريستال المخدرة بعد القاء القبض على تاجر للمخدرات.

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