الجمعة 31-12-2021
الوكيل الاخباري

إحباط 361 محاولة تسلل وتهريب في 2021

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الجمعة، 31-12-2021 10:53 م

إحباط 361 محاولة تسلل وتهريب في 2021

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 الوكيل الاخباري - قال مدير التوجيه المعنوي العميد الركن طلال الغبين، إن القوات المسلحة الأردنية قامت خلال 2021 بنشر قوات نوعية على الحدود تساند القوات البرية.

وأضاف عبر برنامج درع الوطن الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أن القوات المسلحة أحبطت 361 محاولة تسلل وتهريب توزعت على 26 محاولة تتسلل و48 محاولة تهريب مضبوطة.

وبين الغبين أن القوات المسلحة التي تم نشرها مدربة ومسلحة بالاحتياجات كافة، مسندة بطائرات سلاح الجو الملكي، مؤكدا انها نفذت عمليات كبيرة في مساندة التشكيلات سواء في المنطقة العسكرية الشمالية او الشرقية.

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