إخلاء مبنى سكني احترازياً من السكان بعد انهيار جدار في الفحيص - صور

الوكيل الإخباري - قررت متصرفية لواء ماحص والفحيص، ومديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين، إخلاء مبنى من ساكنيه "احترازياً" إثر انهيار جدار استنادي تحت التأسيس مجاور للمبنى، في منطقة البساتين في الفحيص، دون وقوع إصابات.

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وقال رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش، إن البلدية طرحت عطاء لبناء جدار استنادي لحماية شارع البساتين بطول 20 مترا وارتفاع 6 أمتار، وأن هناك أعمال حفر للبناء قريبة من الشارع أدت إلى انزلاق صخرة وانهيار الجدار.



وأضاف العكروش، أنه جرى إخلاء المبنى القريب من الجدار من ساكنيه كإجراء احترازي تحسبا لاي طارئ.

















