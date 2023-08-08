وزير الطاقة يتفقد مشاريع التعدين جنوب الأردن

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية التي تنفذها الوزارة في جنوب الأردن.

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وأطلع الوزير الخرابشة خلال الجولة على تقدم سير العمل في عمليات حفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية وطرق تحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تقييم الاحتياطيات ونوعيات التمعدنات لخامات النحاس والمعادن الاستراتيجية الأخرى في مناطق جديدة لم يسبق دراستها سابقاً والتي تنفذها مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة ضمن برنامج الاستكشاف التعديني من خلال كوادر قسم الحفر الآلي في الوزارة.



وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها كوادر قسم الحفر والطواقم الفنية والاستكشافية التابعة للوزارة باستغلال الإمكانيات المحلية في رفد قطاع التعدين بقيمة مضافة، ما من شأنه جذب الاستثمار في قطاع التعدين الأردني.



واستعرض مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود النتائج الأولية والجدول الزمني المحدد لعمليات الحفر.



كما تفقد الخرابشة مركز ميدان بئر مذكور في منطقة وادي عربة - على بعد 12 كم من موقع المشروع - بعد تجهيزه بكافة المتطلبات اللازمة لتمكينه من تقديم الخدمات اللوجستية والفنية للعاملين في مشروع الحفر والذي تستمر أعماله حتى نهاية العام الحالي.

