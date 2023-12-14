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الخميس، 14-12-2023 11:16 ص

"مكافحة الأوبئة" والجمعية العلمية الملكية يعقدان ورشة توافقية

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الوكيل الإخباري - نظّم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، ورشة عمل توافقية ضمن مشروع المسح، بعنوان "تخطيط ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج وإجراءات العمل القياسية المتعلقة بخطط الاستعداد والتأهب والاستجابة لحوادث وطوارئ الصحة العامة".

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وأكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، في كلمته الافتتاحية، بحسب بيان صادر عن المركز اليوم الخميس، أهمية المشروع الذي يندرج تحت جملة من النشاطات والفعاليات ضمن استراتيجية المركز للأعوام 2023-2025، والتي تهدف إلى دراسة واقع حال القوانين والأنظمة والتشريعات المعنية بالاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية ومدى فاعليتها، من أجل تحليل الثغرات لتعزيز ممارسات الصحة العامة في الأردن.


ودعا إلى توحيد الجهود الوطنية للخروج بخطة عمل وطنية منسقة بين الجميع ومنظومة استراتيجية واحدة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، منبثقة من مخرجات هذه الورشة التوافقية.


من جانبه، أكّد مدير مديرية الاستعداد والاستجابة للتهديدات والطوارئ ومدير المشروع، المهندس بلال اشتيات، أن الهدف الأهم لهذه الورشة هو تقييم وتعزيز القدرة على الاستجابة للصحة العامة، من خلال ربط القطاع الصحي بالقطاعات الأخرى في الدولة وتعزيز التعاون والتنسيق من أجل التأهب الشامل للطوارئ الصحية.


وبيّن أن التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة يشمل مجموعة من التدابير، أهمها الاستجابة الفورية إلى التعافي طويل الأجل والتخطيط للطوارئ، فالهدف هو التخفيف من الآثار قصيرة وطويلة الأجل للمخاطر على الصحة العامة.


وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات المعنية بالاستعداد والاستجابة والتعافي في حالات طوارئ الصحة العامة، لتضمينها في تقرير المشروع.


وحضر الورشة أطباء وخبراء ومختصون من وزارات الصحة والبيئة والداخلية والإدارة المحلية، والخدمات الطبية الملكية، والدفاع المدني، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

 




 

 


 

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