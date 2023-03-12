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الأحد، 12-03-2023 07:36 ص

إدارة الأزمات ينفذ تمرين "درع الأردن" في مواقع مختلفة من المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - يبدأ الأحد، فعاليات التمرين الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة القوات المسلحة - الجيش العربي والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية DTRA، والحرس الوطني لولاية كولورادو CONG والسفارة الأميركية في عمان؛ للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مجال التعامل مع المواد الخطرة (الكيماوي، البيولوجي، الإشعاعي) في مواقع مختلفة من المملكة.

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ويتضمن التمرين الذي أُطلق عليه تسمية "درع الأردن" وتستمر أحداثه حتى الثلاثاء المقبل؛ محاكاة حوادث متنوعة تحدث في مناطق ضواحي العاصمة عمان ومحافظات إربد والزرقاء والعقبة، ويتطلب التمرين تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى وجود أمني وإغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء وتحريك آليات.


يذكر أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمارين وطنية على مدار العام وفي مختلف مناطق المملكة لاختبار الخطط الوطنية في مجالات الأزمات والكوارث الطبيعية.


 




 

 


 

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